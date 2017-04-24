Главе ПАСЕ грозит отставка после поездки в Сирию с российскими депутатами
«Серьезные ошибки требуют серьезного ответа. Мы призываем вас подать в отставку», — подчеркнул представитель группы социалистов Мишель Николетти.
Отметим, что Аграмунт ранее пояснил, что в Сирии он представлял не ПАСЕ, а прибыл в качестве депутата от Испании.
«Если бы мой сын принес такие извинения, я бы его не простил», — заявил в этой связи депутат из Нидерландов Питер Омциг.
В ПАСЕ нет соответствующей процедуры импичмента и отставки главы Ассамблеи. Однако, когда Аграмунт попытался продолжить заседание, депутаты стали поочередно озвучивать свои требования о его отставке.
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В результате глава ПАСЕ объявил перерыв в заседании и вышел из зала парламента.
После перерыва заседание началось под председательством вице-президента Роджера Гейла. Аграмунт в зал пока не вернулся, но и о своей отставке не заявлял.
В свою очередь генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий сообщил, что Педро Аграмунт согласился ответить на вопросы еваропарламентариев на отдельном заседании во вторник, 25 апреля.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493033822