Главе ПАСЕ грозит отставка после поездки в Сирию с российскими депутатами

«Серьезные ошибки требуют серьезного ответа. Мы призываем вас подать в отставку», — подчеркнул представитель группы социалистов Мишель Николетти.

Отметим, что Аграмунт ранее пояснил, что в Сирии он представлял не ПАСЕ, а прибыл в качестве депутата от Испании.

«Если бы мой сын принес такие извинения, я бы его не простил», — заявил в этой связи депутат из Нидерландов Питер Омциг.

В ПАСЕ нет соответствующей процедуры импичмента и отставки главы Ассамблеи. Однако, когда Аграмунт попытался продолжить заседание, депутаты стали поочередно озвучивать свои требования о его отставке.

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В результате глава ПАСЕ объявил перерыв в заседании и вышел из зала парламента.

После перерыва заседание началось под председательством вице-президента Роджера Гейла. Аграмунт в зал пока не вернулся, но и о своей отставке не заявлял.

В свою очередь генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий сообщил, что Педро Аграмунт согласился ответить на вопросы еваропарламентариев на отдельном заседании во вторник, 25 апреля.

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