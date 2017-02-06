Украина 

Глава украинской ядерной инспекции умер на рабочем месте

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Глава украинской ядерной инспекции умер на рабочем месте | Русская весна

Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 6 февраля сообщила о смерти председателя ведомсвта Сергея Божко.

Он умер на своем рабочем месте в возрасте 59 лет.

В сообщении отмечается, что «он был искренне предан своему призванию в жизни, работу любил больше всего, был чутким человеком, заботливым отцом и сыном. Его сердце было наполнено чистой, бескорыстной любовью».

Сергей Божко принимал участие в проектировании Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также еще трех АЭС в других странах. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя Председателя Госкомитета ядерного регулирования Украины.

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С 2011 года работал в ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в должности директора по ядерной и радиационной безопасности. В 2014 году был назначен председателем Госинспекции ядерного регулирования Украины.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486390098

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