Глава украинской ядерной инспекции умер на рабочем месте
Пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 6 февраля сообщила о смерти председателя ведомсвта Сергея Божко.
Он умер на своем рабочем месте в возрасте 59 лет.
В сообщении отмечается, что «он был искренне предан своему призванию в жизни, работу любил больше всего, был чутким человеком, заботливым отцом и сыном. Его сердце было наполнено чистой, бескорыстной любовью».
Сергей Божко принимал участие в проектировании Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также еще трех АЭС в других странах. С 2005 по 2011 годы занимал должность заместителя Председателя Госкомитета ядерного регулирования Украины.
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С 2011 года работал в ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в должности директора по ядерной и радиационной безопасности. В 2014 году был назначен председателем Госинспекции ядерного регулирования Украины.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486390098