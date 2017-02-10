Глава таможни в Ленобласти уверен: гроб ему подарили не перевозчики

Начальник Выборгской таможни в Ленобласти Александр Ястребов считает, что появление гроба, который подбросили к зданию таможни неизвестные, связано с усилением контроля на пассажирском направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 февраля.

По мнению Ястребова, акция была организована не перевозчиками. «Буквально на днях прошло большое совещание с перевозчиками. Их было более семидесяти — петербургских и местных. Злой критики на совещании не было, звучали слова благодарности. Скорее всего, инцидент связан с усилением контроля на пассажирском направлении», — сказал он.

По его данным, в 2016 году количество дел об административных правонарушениях в зоне таможенного контроля увеличилось в три раза — всего за прошедший год было возбуждено 240 дел.

Как сообщало ранее EADaily ранее, 9 февраля неизвестные лица подбросили гроб к зданию Выборгской таможни. К нему была прибита табличка с надписью: «Спасибо Выборгской таможне и Ястребову. В этом гробу перевозчики и таможенные брокеры Выборга. Даешь в 2017 году еще больше КТС (корректировок таможенной стоимости), СПР (срочных профилей риска) и усилений».

В Северо-Западном таможенном управлении заявили, что «главное, что действия неизвестных лиц не принесли ущерба окружающим людям», и подчеркнули, что все рабочие вопросы, которые появляются, в том числе у перевозчиков, таможня будет решать только в правовом поле.