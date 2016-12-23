Глава СБУ предложил обсудить «автономию украинской Тюмени»

Вместо того, чтобы решать насущные проблемы «цивилизованного развода» с Донбассом, который очевидно уже не является частью нынешней Украины, власти Киева с маниакальным упорством продолжают кивать на Россию, обвиняя Москву во всех своих неурядицах.

В интервью одному из украинских СМИ глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия якобы точно так же ведет себя со своими регионами, жестко пресекая сепаратистские настроения.

«Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может, мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — предложил Грицак.

Видимо, Грицак не в курсе, что Россия, в отличие от унитарной Украины — федеративное государство, и именно о федеративности просили Киев республики Донбасса весной 2014 года, до начала всех кровавых событий.