Глава Сбербанка Чечни объявлен в розыск по делу о махинациях на 1 млрд руб.

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов, который подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств, объявлен республиканским МВД в розыск. Как сообщает полиция, он может скрываться от следствия за пределами России.

По словам следователей, в республике возбуждено и расследуется несколько уголовных дел по фактам незаконного образования 12 юридических лиц. «Установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности. В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей», — говорят в МВД.

Только по предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей.

Тем временем портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на свои источники уверяет, что с главы Чеченского отделения Сбербанка, до его объявления в розыск, требовали 30 млн рублей. Это якобы происходило в присутствии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. «Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

Власти Чечни пока не комментируют эту информацию.