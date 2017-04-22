Глава Нацбанка Украины пригрозила журналистам полицией (ВИДЕО)
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам вызвать полицию, если те, не оставят ее в покое.
Гонтарева находится в США с рабочим визитом. Украинские журналисты ее застали в отеле The Fairmont Washington, D.C.
Однако на вопросы журналистов она отвечать отказалась, заявив, что у нее плотный график. Затем она пригрозила вызвать полицию, если журналисты не оставят ее в покое, и сфотографировала их.
Читайте также: Германия использует болезнь жены Турчинова для получения информации об Украине
По материалам: http://rusvesna.su/news/1492783015