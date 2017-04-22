Украина 

Глава Нацбанка Украины пригрозила журналистам полицией (ВИДЕО)

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Глава Нацбанка Украины пригрозила журналистам полицией (ВИДЕО) | Русская весна

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам вызвать полицию, если те, не оставят ее в покое.

Гонтарева находится в США с рабочим визитом. Украинские журналисты ее застали в отеле The Fairmont Washington, D.C.

Однако на вопросы журналистов она отвечать отказалась, заявив, что у нее плотный график. Затем она пригрозила вызвать полицию, если журналисты не оставят ее в покое, и сфотографировала их.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492783015

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