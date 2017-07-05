Украина 

Глава Минфина Украины рассказал, когда в Киеве ждут транш МВФ

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Глава Минфина Украины рассказал, когда в Киеве ждут транш МВФ | Русская весна

Украина надеется получить очередной транш МВФ осенью текущего года.

Об этом заявил министр финансов «незалежной» Александр Данилюк в интервью одному из американских телеканалов.

«Украина может получить пятый транш кредита МВФ осенью», — мечтает Данилюк.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ отложил выделение вожделенного транша Киеву на конец 2017 года, поскольку предполагает, что раньше Рада не успеет проголосовать за те реформы, исполнения которых Запад требует от Украины.

Изначально Киев рассчитывал получить транш в размере 1,9 млрд долларов еще в мае этого года.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499258830

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