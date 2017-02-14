Глава МИДа Польши рассказал кто является истинным хозяином страны

На днях состоялось выступление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в сейме, в ходе которого он изложил приоритеты Польши на международной арене.

Речь министра «О задачах внешней политики Польши на 2017 год» еще раз продемонстрировала, что главным смыслом проводимой политики правящей партии «Право и Справедливость» является лоббирование военного присутствия иностранных войск на территории Польши. При этом глава внешнеполитического ведомства открыто призвал к увеличению численности иностранных военных в восточной части Польши и ждет поддержки в этом вопросе со стороны нового хозяина Белого дома.

Отметим, что в первой части своего доклада, Ващиковский озвучил успехи, которых добилась польская дипломатия благодаря политике проводимой партией «Право и Справедливость». В частности, что главным достижением является размещение войск США и НАТО на территории страны, участие Польши в реформировании Европейского союза, а также расширение сотрудничества с соседними странами и укрепление позиций государства в НАТО, естественно благодаря сотрудничеству с США и Великобританией.

По мнению руководителя польского МИДа евроатлантическое сотрудничество является главным элементом, на который должна опираться политика страны. Исходя из этого, министр обратил внимание на вопросы военного усиления, так называемого «Восточного фланга» НАТО. Оценивая роль Альянса, Ващиковский заявил, что очень внимательно следит за «кристаллизацией внешней политики президента США Дональда Трампа», а также надеется на продолжении главенствующей роли американской политики в блоке. Ведь именно благодаря позиции США на Варшавском саммите НАТО, который прошел в июле 2016 года, в Польше удалось разместить несколько тысяч военнослужащих из Америки, Великобритании и ФРГ.

Во второй части, своего доклада В.Ващиковский подчеркнул, что 2017 год и далее будет проходить под знаком увеличения военного присутствия иностранных войск в Польше. Кроме того, по его словам, в ближайшее время воплотятся в жизнь планы по строительству американской базы ПРО в г.Редзиково, будут организованы совместные учения Войска Польского с бронетанковой бригадой США, а также с американскими ВВС, размещенными в г.Ласк и г.Повидз.

Другим видимым приоритетом правящей партии «Право и Справедливость» должен стать военный союз с Канадой, которая также планирует отправить своих военнослужащих на усиление «Восточного фланга» НАТО.

Выходит, что Польша, которая по утверждению правящей политической элиты является региональным лидером, представляет из себя только площадку для размещения иностранных войск, а не страну с собственной независимой политикой и взаимовыгодными отношениями с соседями.

Автор: Николай Астровский

Источник: http://www.belvpo.com/ru/79907.html

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/17189/-