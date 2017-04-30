Глава МЧС поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

Сегодня, 30 апреля, российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник.

История становления этой профессии в России начинается с XVII века. Но современную дату учредили относительно недавно — 18 лет назад.

Спасателей поздравил глава МЧС Владимир Пучков. Он отметил, что это мощнейшая оперативная структура ведомства:

«В пожарной охране служат только профессионально подготовленные, мужественные, сильные духом люди. Они готовы прийти на помощь по первому зову и шагнуть в огонь, в беду, рискуя собственной жизнью. Это и есть пожарное братство, в котором ценятся настоящая мужская дружба и преемственность поколений. Неслучайно пожарная охрана славится нашими династиями и глубокими традициями».

Сегодня Государственная противопожарная служба России успешно решает стоящие перед ней задачи, оказывая помощь на уровне мировых стандартов каждому, кто оказался в беде, в сложной жизненной ситуации. Благодарю вас за ежедневный ратный подвиг, за мужество и преданность профессии. Поздравляю всех огнеборцев, сотрудников, выполняющих контрольно-надзорные функции, наших дорогих ветеранов с Днем пожарной охраны России. Желаю всем удачи, добра, благополучия, процветания, жизненного оптимизма и, конечно, сухих рукавов».