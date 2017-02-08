Украина 

Глава ЛНР выразил соболезнование в связи с гибелью Гиви

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Глава ЛНР выразил соболезнование в связи с гибелью Гиви | Русская весна

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий выразил соболезнование главе ДНР Александру Захарченко и жителям Донбасса в связи с гибелью командира батальона «Сомали» Вооруженных сил ДНР Михаила Толстых (позывной «Гиви»).

Уважаемый Александр Владимирович!

От жителей Луганской Народной Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Героя Донецкой Народной Республики, командира батальона «Сомали» полковника Михаила Толстых.

Тяжелое известие о его смерти пришло в тот момент, когда в Луганской Народной Республике провожали в последний путь первого заместителя командира корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики полковника Олега Анащенко, также погибшего от рук украинских карателей.

Позывной «Гиви» для всех жителей Донецкой Народной Республики был и навсегда останется символом мужества, стойкости, верности своим принципам и любви к родной земле.

Понимая ничтожность своих шансов победить, киевская хунта прибегла к подлой тактике «удара в спину», вновь и вновь пытаясь посеять панику среди народа Донбасса.

Но в очередной раз они просчитались. Дух нашего народа, который ежедневно борется за свою свободу, не сломить ничем.

Мы разделяем с родными и близкими Михаила Толстых, его боевыми товарищами, со всеми жителями Донецкой Народной Республики тяжелую боль утраты.

Светлая память…

Глава Луганской Народной Республики

И. В. Плотницкий

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486569793

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