Глава комитета по обороне исключил теракт из версий катастрофы Ту-154
Как заявил представителям СМИ председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования. При этом сенатор полностью исключает возможность теракта.
«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», — заявил Озеров.
По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.
«Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», — сказал сенатор.
Однако, пока неясно на чем основывается такая уверенность главы оборонного комитета, так как никаких доказательств озвученной версии сенатор предоставлять не стал.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/25/glava-komiteta-po-oborone-isklyuchil-terakt-iz-versiy-katastrofy-tu-154