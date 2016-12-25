Глава комитета по обороне исключил теракт из версий катастрофы Ту-154

Как заявил представителям СМИ председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, причиной катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России может быть или техническая неисправность, или ошибка пилотирования. При этом сенатор полностью исключает возможность теракта.

«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», — заявил Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

«Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию», — сказал сенатор.

Однако, пока неясно на чем основывается такая уверенность главы оборонного комитета, так как никаких доказательств озвученной версии сенатор предоставлять не стал.