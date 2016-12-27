Глава ДНР обвинил Порошенко в блокировании обмена пленными

Президент Украины Порошенко искусственно затягивает Минский процесс. В этом убежден Глава ДНР Александр Захарченко.

«Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, — „всех на всех“ — не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс», — отмечается в тексте, опубликованном на официальном сайте Александра Захарченко.

Он напомнил, что сегодня ДНР и ЛНР передали в одностороннем порядке двух пленных военнослужащих ВСУ, как жест доброй воли.

«Это Анжелика Преснякова и Ольга Сворак. Мы надеемся, что слова президента Украины, который обещал нам к празднику отдать 15 человек, также будут выполнены», — указал Захарченко.

Он подчеркнул, что в Донбассе готовы принять всех, кого отдадут власти Украины.

«Между тем наш жест доброй воли показывает, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы все наши ребята вернулись домой.

А формула „всех на всех“ должна соблюдаться неукоснительно. Мы готовы общаться с любыми здравыми силами, понимающими, что это очень важно. Мы открыты для диалога», — сказал лидер ДНР.

В этой связи он упомянул о своей встрече в Минске с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, где обсуждались вопросы обмена пленными.