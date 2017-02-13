Гиви и Моторола живы, — украинский журналист (+ВИДЕО)
Экс-луганчанин Андрей Дихтяренко, удачно влившийся в украинский патриотический мейнстрим, потряс публику новым разоблачением. По его версии, легендарные донецкие комбаты, Герои ДНР Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви) не погибли, а тайно скрываются в России.
«Мы еще не можем стопроцентно говорить о том, что Гиви, как и Мотрола, убит. Очень удивительные покушения были: это и взрывчатка, и огнемет. Не хватает следов, тело невозможно идентифицировать…
Я даже допускаю, что и Гиви, и Моторола могут сейчас находиться где-то в бегах в Приднестровье, или даже в Крыму или в России», — сообщил Дихтяренко в интервью одному из украинских СМИ.
Впрочем, полет мысли экс-луганчанина можно объяснить тем фактом, что Дихтяренко является журналистом «Радио Свобода».
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На видео — с 3:39
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486993259