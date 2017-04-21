Гибель второго полицейского в перестрелке в Париже пока не подтверждается

МВД Франции пока не готово официально подтвердить сообщения некоторых СМИ о том, что во время перестрелки на Елисейских полях в центре Парижа был убит второй полицейский. Об этом сообщает Sky News.

Тем временем, по словам представителя МВД, стрелявший по стражам порядка порядка, подъехал на машине к экипажу патрульной службы, вышел из автомобиля и открыл огонь по сотрудникам полиции и смертельно ранил одного их стражей правопорядка. Об этом сообщает BFMTV. После стрельбы злоумышленник попытался скрыться, но был убит.

Версий произошедшего несколько. О том, что был теракт, официально полиция пока не подтверждает. Среди возможных причин стрельбы рассматривается и версия о попытке ограбления одного из магазинов.

Предполагается, что нападавших было двое, но одному удалось скрыться.