Проишествия 

Гибель второго полицейского в перестрелке в Париже пока не подтверждается

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Иллюстрация: news.sky.com

МВД Франции пока не готово официально подтвердить сообщения некоторых СМИ о том, что во время перестрелки на Елисейских полях в центре Парижа был убит второй полицейский. Об этом сообщает Sky News.

Тем временем, по словам представителя МВД, стрелявший по стражам порядка порядка, подъехал на машине к экипажу патрульной службы, вышел из автомобиля и открыл огонь по сотрудникам полиции и смертельно ранил одного их стражей правопорядка. Об этом сообщает BFMTV. После стрельбы злоумышленник попытался скрыться, но был убит.

Версий произошедшего несколько. О том, что был теракт, официально полиция пока не подтверждает. Среди возможных причин стрельбы рассматривается и версия о попытке ограбления одного из магазинов.

Предполагается, что нападавших было двое, но одному удалось скрыться.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/21/gibel-vtorogo-policeyskogo-v-perestrelke-v-parizhe-poka-ne-podtverzhdaetsya

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