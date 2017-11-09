Гибель доллара. Запад в панике: Россия запускает удар против доллара.

Как говорится в сегодняшнем докладе службы разведки SK, это может стать «первым ударом» России против Соединенных Штатов во время нынешней «холодной фазы» Третьей мировой войны, в докладе также говорится, что президент Путин приказал немедленно осуществить План атаки «Золотого Царя» против доллара США — и это так испугало Запад, что его главные мастера шпионажа FVEY (Альянса «Пять глаз») бросились в Новую Зеландию на секретную встречу, а Совет Безопасности ООН сейчас спешит в Белый дом. Но их усилия противостоять РФ потерпят неудачу; И как заявил главный кремлевский советник Сергей Глазьев, который предупредил эти западные элиты: «Чем агрессивнее американцы, тем скорее они увидят окончательный обвал доллара, поскольку единственный способ для жертв американской агрессии остановить эту агрессию — это получить избавление от доллара … [и] как только мы и Китай закончим с долларом, это будет конец военной мощи Соединенных Штатов ». Согласно этому докладу, после краха золотого стандарта Бреттон-Вудса в начале 1970-х годов, США заключили сделку с Саудовской Аравией по стандартизации цен на нефть в долларовом выражении — и благодаря этой сделке родилась «нефтедолларовая система» вместе со сдвигом парадигмы от привязанных обменных курсов и золотого обеспечения валют к не поддерживаемым режимам с плавающей ставкой. Катастрофическое влияние США на весь мир, создающее свою нефтедолларовую систему, попробовал изменить президент Джон Ф. Кеннеди в начале 1960-х годов, когда он попытался сломать «состояние вечной войны» его военно-промышленного комплекса — и это позволило ему резко уменьшить рост задолженности США, долг при нем вырос всего на 23 млрд. долларов и общая сумма долга составляла $312 млрд, однако он не смог продолжить свое дело из-за показательной казни в 1963 году. В дальнейшем, при президенте Линдон Джонсоне, незаконная война во Вьетнаме стоила американскому народу к 1969 году 42 миллиарда долларов, и общая сумма государственного долга достигла 354 миллиардов долларов. Приняв власть от президента Джонсона в 1969 году, президент Ричард Никсон добавил еще 121 миллиард долларов в долг своей страны за незаконную войну во Вьетнаме, в результате которой общий национальный долг его страны достиг 475 миллиардов долларов — сумму, настолько ошеломляющую для своего времени, что теперь это называется «Никсоновский шок», когда в пятницу, 13 августа 1971 года, Никсон распорядился об одностороннем аннулировании прямой международной конвертируемости доллара США в золото. Поскольку в 1971 году Никсон не привязал доллар США к золоту, создав таким образом систему нефтедолларов для ее замены, Соединенным Штатам дали буквальную лицензию на печатание денег, но вместо того, чтобы использовать эти деньги для улучшения жизни народов своей страны, они занимались последние четыре десятилетия мировой экспансией со своей военной мощью, создав для себя империю, — с ошеломляющей стоимостью, на сегодняшний день почти 20 триллионов долларов государственного долга, и с почти 106 триллионов долларов США в виде необеспеченных обязательств перед своими гражданами. Для того, чтобы управлять своей обширной и глобальной схемой печатания денег, после того как доллар США перестал подкрепляется золотом, Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе в 1973 году создали то, что сейчас называется обществом Всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT)—это система обмена сообщениями, подключенная к каждому банку в мире и переводящая триллионы долларов каждый день. Поскольку все мировые валюты являются частью системы нефтедолларов и их валютные ценности также привязаны к доллару США, система обмена сообщениями SWIFT имеет жизненно важное значение для здоровья всей глобальной экономики, но в 2012 году, впервые в истории, она использовалась в качестве «оружия войны» против Республики Иран, когда режим Обамы распорядился об ее отключении и это ввергло эту страну в экономический хаос. Когда в 2012 году стало ясно, что США теперь используют систему SWIFT как «оружие войны», в этом докладе объясняется, что президент Путин приказал создать альтернативную глобальную банковскую систему, которая называется «Служба передачи финансовой информации» (SPFS) — и что 23 марта Председатель Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина сообщила: «Были угрозы, что мы можем быть отключены от SWIFT. Мы закончили работу над собственной платежной системой, и если что-то случится, все операции в формате SWIFT будут работать внутри страны. Мы создали альтернативу ». За неделю до того, как Набиуллина объявила о том, что система SPFS работает в качестве альтернативы SWIFT, важно отметить, что Центральный банк России также открыл свой первый в истории зарубежный филиал в Китае, и чья цель в сочетании с китайцами — это сейчас обход американского доллара в мировой валютной системе. Аналитики разведки SC в этом докладе утверждают, что почти сразу же после того, как Центральный банк России объявил, что SPFS работает, стали появляться взрывные отчеты в результате утечки документов NSA, свидетельствующие о том, что США используют систему SWIFT в качестве шпионского инструмента, как на своих Союзников так и на Противников, — и это побудило сегодня президента Путина начать осуществление плана атаки «Золотого царя» на американцев. Реализация плана атаки «Золотого Царя» против доллара США, является причиной того, что президент Путин распродал почти все казначейские облигации США, принадлежащие России, и заменил их одним из крупнейших запасов золота, когда-либо накопленных нацией — и что с Китаем, также накопившим огромное количество золота, теперь готовит обе страны к восстановлению торговли золотом, вместо «фантиков» нефтедолларов. В этом докладе отмечается, что к величайшим опасениям западных элит в отношении российско-китайского плана восстановления глобального золотого стандарта и отказа от привязки своей валюты от провалившегося американского нефтедоллара через новую систему обмена банковскими сообщениями SPFS, относится то, что крупнейшие мировые корпорации несомненно перейдут от системы SWIFT к SPFS тоже — и как недавнозаметил один известный экономист: «Если США начнет силой всех удерживать в SWIFT, им придется иметь дело с резко негативным отношением европейского делового сообщества, так как бизнесмены никогда не любят тех кто лезет в их дела так бесцеремонно. Все крупные корпорации начинают задаваться вопросом: «Что мы будем делать дальше? Что, если Вашингтон заставит меня пожертвовать своими интересами и моей репутацией? » В этом докладе сделан вывод: Что касается жизнеспособности плана атаки «Золотого Царя» президента Путина с китайцами против нефтедоллара США, один из лучших экономистов отметил глубокие последствия этого для всего мира, заявив: «Если обе страны смогут обойти доллар США в целом, их национальные валюты останутся стабильными и выиграют в цене. У обеих стран есть огромный золотой запас, тогда как Соединенные Штаты медленно ликвидируют последние из своих золотых активов. Мир финансов никогда не будет прежним, если эти планы осуществятся; Это точно ». КОМЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ, ВАЖНЫЙ: SPFS на русском языке это СППБ: универсальная система обмена финансовыми данными и электронный документооборот. Международный логотип CyberFT. Система была первоначально запущена в 2014 году и сразу объединила почти весь спектр функций SWIFT Fin, InterAct и FileAct и множество дополнительных опций, разработанных с использованием передовых технологий, которой не хватает в SWIFT. Таким образом, CyberFT конкурирует с системой с многолетней историей и огромной базой данных клиентов, но менее гибкой и устаревшей с технологической точки зрения. Таблица, сравнивающая SWIFT и CyberFT по основным критериям, необходимым для современной и функциональной системы передачи информации. http://cyberft.com/about/comparison Контакты Москва, 123610. Краснопресненская наб. 12, Центр Международной Торговли, Подъезд 7.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110175/21229/-