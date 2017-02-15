«Геть содомитов!» — скандал в «киевском патриархате» (ВИДЕО)

Церемония назначения нового епископа Житомирского и Овручского раскольнического «киевского патриархата» УПЦ закончилась скандалом. Оказалось, что избранный Паисий (Кухарчук) — гомосексуалист.

Во время его возведения в сан во Владимирском соборе в Киеве несколько прихожан громко выразили свой протест, указывая, что Паисий имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Несмотря на возмущение верующих, которые пытались остановить кощунственную церемонию, назначение все равно состоялось.

На видео, снятом одним из прихожан, слышны возмущенные возгласы: «Это же кощунство!», «Паисий — содомит!» и «Геть содомитов из Киевского патриархата!»

Напомним, что «патриарх» Филарет и члены синода УПЦ КП очевидно знали о гомосексуальных склонностях Паисия, поскольку в 2016 году его два раза переводили из одного монастыря в другой.

Содомия — не единственное развлечение украинского «духовенства». В прошлом году широкий резонанс получила видеозапись пьяной драки, которую устроил в ночном клубе Тернополя «архиепископ» УПЦ КП Мстислав.

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