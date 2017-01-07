Геростраты и дегенераты: как «отремонтировать» Украину

Мечтая прославиться безумный Герострат сжёг одно из «чудес света» древнего мира — храм Артемиды в Эфесе.

Да, он прославился в веках, но ценой проклятия многих поколений людей.

Уже три года Украиной правят геростраты, которые не чувствуют человеческой боли и не отличают добра от зла, потому что безумны.

Всё что они ни делают — в экономике, во внутренней и внешней политике, в жизни сограждан — всё делают к худшему. Они также безумны и потому, что продолжают это творить зная, что происходит на самом деле. Более того, их предупреждали, что именно так и будет — предупреждали политики, экономисты, журналисты…

Безумцы не могут править долго — они на то и сумасшедшие. Какая судьба — Нерона или Калигулы — ждёт ничтожного Порошенко лично мне не интересно, но важно понимать, что произойдёт с остальными.

Метания опростоволосившейся элитки украинского государства лихорадочны, если не сказать истеричны — достаточно почитать подвывания главреда «Зеркала Недели» Мостовой.

Послания к нации — от статьи олигарха Пинчука о компромиссе с Россией до поста известного волонтёра Доника, что «в этом году будет все очень критично» — пронизаны нескрываемым страхом за своё личное будущее. Действительно: раньше организация и соучастие в государственном перевороте вполне могли закончится петлей на шее.

Сейчас времена более вегетарианские по отношению к подобным типам, но, к сожалению, извлечённое из ножен оружие «евромайдана» ещё будет долго убивать украинцев скопившимися на руках незаконными стволами, которые используют для вооружённого грабежа и выяснения отношений в бытовых ссорах, а в перспективе задействуют в террористической и диверсионной деятельности, которую в случае своего поражения попытаются организовать ультранационалисты.

Нынешнее Украинское государство, став лузером и посмешищем для мира, наглядно показало исчерпанность своего экономического и политического развития.

По всем показателям (ВВП на душу населения, индекс человеческого развития, уровень коррупции и множеству других) данные по Украине одни из самых худших в цивилизованном мире и стремятся к дальнейшему регрессу, а молодежь, согласно многочисленным соцопросам, в большинстве своём мечтает покинуть страну, у которой нет будущего.

В принципе, вопрос сейчас состоит в том — сохранится ли Украина как полноценное государство, а не суповой набор из гимна, флага и места в ООН. Сомали тоже в Организации Объединённых Наций представлена и даже за что-то там голосует.

Я не рассматриваю в данной статье сценарии нового националистического переворота не потому, что считаю его невероятным — просто не вижу смысла описывать разбросанные обломки после авиакатастрофы (а именно с авиакатастрофой можно будет сравнить установление абсолютной диктатуры неонацистов). И не анализирую последствия нынешнего загнивания — эта гангрена уже фатальна.

На мой взгляд, в позитивном сценарии речь может идти о переучреждении украинского государства на принципиально новых основах, то есть — радикальной конституционной реформе.

Все остальное — попытка сложить слово «счастье» из известных четырёх букв (начиная с буквы «ж»). Не будет проявлено народом и его политической верхушкой воли к сохранению жизнеспособного украинского государства — значит и быть посему.

Переучреждение государства — в отсутствие после переворота 2014 года легитимного и вызывающего доверие парламента — возможно произвести волей всенародного политического изъявления, поскольку именно народ, согласно Конституции, является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине.

Народ через референдум утверждает новую Конституцию, подготовленную полномочным Конституционным собранием, определяющую нейтральный, внеблоковый статус новой Украины, её федеративное (или конфедеративное) устройство с максимально широкими правами местного самоуправления.

Собранию и референдуму должен предшествовать процесс безусловного восстановления верховенства права. Вот здесь и могут, спасая собственную шкуру и капиталы, сыграть позитивную роль украинские политические элиты, добровольно и самостоятельно исторгнув из своей среды необходимых для уголовного процесса «козлов отпущения».

То есть, необходимо публичное наказание тех, кто действующий закон преступал — и как организаторы вооружённого переворота 2014 года, и участники военных преступлений против собственного народа, и основные выгодополучатели экономического разграбления страны.

Ответ на вопрос «кто же эти козлы отпущения?» таится в подоплеке кровавого побоища на Майдане в феврале 2014 года и предшествующих ему событий.

Собственно, здесь и тайны особой нет, но она должна получить четкое юридическое оформление. Которое, в свою очередь, должно положить начало общему процессу денацификации и всему, что с ним связано: действенного запрета пропаганды расизма и ксенофобии, наказание тех, кто эту норму действующего закона брутально нарушал, выплаты материальной компенсации пострадавшим из-за боевых действий и незаконных репрессий за счёт нарушителей закона и конфискованного имущества организаторов государственного переворота.

В экономической сфере возрождение деловой активности невозможно без восстановления экономических связей с Россией и другими странами Таможенного Союза — разрекламированная «евроинтеграция» оказалась пропагандистским фейком.

И здесь нужно отчётливо понимать: Россия не планирует да и не сможет активно помогать всей Украине — слишком велико само украинское государство и весьма болезненны сознательно нанесённые нашим взаимоотношениям раны.

Для начальных точек экономического роста должны быть учреждены Зоны Свободной Торговли — как на западе, так и на востоке страны. Восстановление прагматичных экономических связей на востоке Украины возможно только в отдельных регионах и только в интересующих Таможенный Союз объемах.

Прежде всего, это будут регионы русскоязычные, наиболее развитые в экономическом отношении и находящиеся в географической близости к России. И — что было бы правильно — полностью прошедшие определённую законом процедуру денацификации.

Подкармливать недругов по регионам более никто не планирует, а организованное киевское разворовывание российских финансов — в первую очередь, через газовую трубу — прекратится в самом ближайшем времени по причине прекращения газового транзита. Ну, а на местах — восстановление разорванных экономических связей регионов, посредническая работа землячеств, народная дипломатия…

Что же делать обществу в его стремлении к возрождению после разгула геростратов? Прежде всего, необходимо понимать: несмотря на усилия киевской пропаганды, скрывающей от своего народа истинную информацию об экономическом положении страны и гражданской войне на Донбассе — борьба продолжается.

Сама жизнь даёт народу ежедневные горькие уроки жизни после Майдана и вектор общественных настроений довольно быстро меняется от вышиваночного ура-патриотизма к попыткам найти выход из трагической ситуации.

Максимально содействовать этому процессу путём распространения объективной информации — наш долг.

Второе: всеми силами спасать детей от милитаристской пропаганды в учебных заведениях.

Ради того, чтобы продержаться несколько лишних месяцев у власти, правящие дегенераты готовы бессчетно травить пропагандой и гнать на убой украинскую молодежь. И третье, что я не устаю подчеркивать — необходимо накопление доказательной базы для изобличения преступников: неонацистов, расистов, ксенофобов, мародеров, пропагандистов войны.

Оставить без наказания виновных — значит обессмыслить принесённые народом жертвы и спровоцировать в ближайшем будущем продолжение бойни.

Уверен, что и настойчиво подогреваемые разговоры в российском обществе — дескать, не надо заниматься Украиной и пусть там правят бандеровцы — также носят подрывной характер и направлены на закрепление уже имеющегося раздора. Ведущие эти разговоры невольно или сознательно способствуют достижению врагом его целей по расколу некогда единого народа.

Никто не должен мешать активному задействованию Россией в геополитическом противостоянии всего арсенала «мягкой силы», а именно — сохранения и преумножения её культурного и информационного пространства.

В нашем случае, это подразумевает развитие интернет-телевещания для украинской аудитории, создание сети эффективных и доступных информационных сайтов, центров поддержки Русской культуры, задействования разнообразных инструментов «народной дипломатии».

И очень внимательное изучение опыта последней предвыборной кампании в США в части успешного донесения необходимой информации до целевой аудитории. Причём осуществлять эту деятельность можно и нужно не только за счёт медлительных бюджетов государства и российских регионов, но и частных фондов — куда более оперативных в принятии решений.

Например, уже сегодня нужна действенная поддержка тех, кто активно борется с нелегитимным и преступным режимом — в частности, финансовая помощь семьям политзаключённых, их юридическая поддержка, внесение залогов, содействие в лечении пострадавших, официальный статус политических беженцев на территории РФ.

Необходимы не только программы переселения соотечественников в Россию, но и массовые ознакомительные поездки по ней — прежде всего для учащейся молодёжи, часто не имеющей о современной России вообще никакого представления. Причём не только в российские столицы, но и в передовые регионы — Калугу, Белгород, Краснодарский край и другие.

Какова же может быть роль Харькова в этих процессах? Исторически мой город — ворота из России в Украину.

Экономическое сотрудничество с РФ есть мощная основа для благосостояния большинства горожан.

Свободная Экономическая Зона (подразумевающая активное взаимодействие в области промышленности, науки, туризма, образования) довольно быстро восстановит значение города и политического веса региональной элиты как самостоятельной силы, не зависящей от настроения воинствующих дегенератов с портретами кошкодава Бандеры. Более того, при определённом стечении обстоятельств, имеющую собственные ресурсы и желание разобраться с местными неонацистами и их подпевалами.

Сегодняшняя Украина похожа на заброшенный хозяевами дом, облюбованный дегенеративными бомжами.

Они гадят по подъездам, греются кострами из автомобильных покрышек и, того гляди, на радость пришлым алчным застройщикам сожгут многострадальное здание.

Но мы, любящие родной край, знаем, что наш старинный особняк имеет свою уникальную историю, архитектурную ценность и вполне может стать украшением всего большого города. Однако ему необходим капитальный ремонт.