Герой «Крымской весны» Чалый предложил сделать Севастополь патриотической столицей России (ВИДЕО)

Депутат законодательного собрания Севастополя, бывший и.о. губернатора города Алексей Чалый опубликовал манифест, в котором обрисовал свое видение развития Севастополя как «патриотической столицы России».

«На формулу мечты натолкнул недавний визит президента в Севастополь», — подчеркивает общественный деятель и бизнесмен Чалый.

«Взяться за этот текст меня побудили промежуточные итоги тех результатов, что достигнуты за три с половиной года после исторического воссоединения Крыма с Россией», — отмечает Алексей Чалый в преамбуле своего манифеста «Севастополь как патриотическая столица России», опубликованного в «Российской газете».

Чалый напоминает об историческом событии — воссоединении Крыма с Россией — и подчеркивает: «Дух великой мечты и великой победы 18 марта 2014 года все еще бродит по Севастополю».

Депутат заксобрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ Чалый полагает, что при всех позитивных изменениях («и мусор убирается, и новые школы и детские сады строятся, и в конце экономического туннеля какой-то свет забрезжил, свежая стратегия развития города аж до 2035 года принята…») «чего-то важного не хватает».

По мнению Чалого, «просто не хватает мечты, которая бы была облечена в простую формулу и в которую готовы поверить большинство горожан».

На формулу мечты автора манифеста натолкнул недавний визит президента Владимира Путина в Севастополь, «во время которого были произнесены слова про «Русскую Мекку».

«Слова эти, умноженные на статус Севастополя как города федерального значения, заставили меня задать самому себе следующий вопрос: Москва — административная и деловая столица России, Санкт-Петербург — культурная.

А Севастополь, третий город федерального значения, какая столица? Захотелось ответить: «Патриотическая».

И получилось: «Севастополь — патриотическая столица России», — пишет Чалый.

Автор манифеста напоминает о важных исторических вехах в истории Херсонеса-Корсуни и Севастополя: начало проповеднического пути святого апостола Андрея, крещение князя Владимира, оборона Севастополя во время Крымской и Великой Отечественной войн.

«Так что же такое патриотическая столица России Севастополь? — продолжает Чалый. — Это город, в котором культурно-исторические сокровища и места боевой славы содержатся в таком виде, чтобы они могли достойно служить воспитанию подрастающего поколения и формированию чувства причастности каждого человека, считающего себя патриотом России…»

Экономика региона может развиваться не только за счет «привычного для Крыма курортного отдыха», но и на процветании военно-исторического туризма, возможного в таких масштабах только в Севастополе.

При этом, подчеркивает депутат заксобрания, нельзя забывать и о развитии современного городского пространства в сочетании с бережным отношением к природной среде.

Чалый перечисляет конкретные меры, в необходимости которых он уверен: в частности, обязанность города «сохранить для потомков урочище Ласпи, пострадавшее в годы украинского безвременья», «вернуть историческому центру города, захламленному рекламным мусором, статус уникального архитектурного пространства». Движение в этом направлении уже начато, подчеркивает Чалый.

При этом, добавляет он, «только за счет туризма экономику в таком городе, как Севастополь», не создать. Нельзя забывать о статусе города как главной базы Черноморского флота; посему, отмечает Чалый, необходимо развитие приоритетных отраслей экономики, опирающихся на многолетние севастопольские традиции — в том числе комплексного обслуживания флота.

Также необходимо обратить внимание на развитие новой сферы интеллектуальной электроэнергетики (на что и ранее обращал внимание Чалый), а также традиционной отрасли — виноделия.

Чалый уверен, что ресурсы для развития по указанным направлениям есть.

«У нас есть сам Севастополь с его уникальными историческими и природными объектами, патриотизм его жителей. Помощь федерального центра и личная поддержка президента. Добавим к этому мечту о патриотической столице — и должно получиться», — подчеркивает автор манифеста.

«В 2014 году, когда, казалось бы, всякая надежда вернуться к естественному пути исторического развития была утрачена, мы тоже оказались достойными наших предков, найдя в себе силы и волю защитить Севастополь, — напоминает Чалый. — Уверен, что и сегодня мы можем и обязаны найти в себе эту силу и волю… сделать Севастополь подлинной патриотической столицей России».

Олег Исайченко, Деловая газета «Взгляд»

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