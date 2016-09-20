Герои и антигерои новой Госдумы: Либералам нет места во власти (ФОТО)

Накануне телеканал Царьград составил два рейтинга депутатов Госдумы 6-го созыва.

В первый список вошли патриоты и защитники православия, во второй — храмоборцы и сторонники абортов. Опираясь на предварительные итоги голосования, посмотрим, кто из героев и антигероев проходит в новую Госдуму, и что можно сказать о провальности кампаний «Яблока» и «Парнаса».

По итогам обработки 90 процентов голосов, в московских одномандатных округах уверенно лидируют кандидаты от «Единой России» (13 из 15). Рады сообщить, что среди них Дмитрий Саблин (Новомосковский округ) и известный телеведущий-патриот Петр Толстой (Люблинский округ). Важно отметить, что Толстой с легкостью обошел соперника по 199-му округу — кандидата от КПРФ, храмоборца Валерия Рашкина, вошедшего в наш антирейтинг.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В центральном одномандатном округе № 208 выступал крайне уверенно кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, хотя и уступил «Единой России». Тем не менее, Дегтярев входит в первую десятку партийного списка на выборах, и уже сейчас ему прочат пост главы Комитета образования Госдумы нового созыва.

Между тем, в Бабушкинском округе Москвы единоросс Иван Тетерин победил депутата-храмоборца от КПРФ Александра Потапова, активно препятствующего строительству храма на Торфянке. В аутсайдерах остался и лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Если говорить о Санкт-Петербурге, то в Южном одномандатном округе (№ 218) уверенно побеждает Виталий Милонов. Таким образом, он точно перейдет из Заксобрания в Госдуму. А вот Оксана Дмитриева от «Партии роста», известная тем, что выступала против передачи Исаакиевского собора Церкви, проигрывает в 217-м округе руководителю фонда «Северная столица» Сергею Романову.

В Крыму и Севастополе по одномандатным округам лидируют представители «Единой России». В одномандатном округе № 87 (Воронежский) оказался близок к победе кандидат от КПРФ Сергей Гаврилов, однако уступил единороссу Аркадию Пономареву.

А вот лидер партии «Родина» Алексей Журавлев уверенно победил на выборах в Государственную Думу по Анненскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, что не может не радовать. По одномандатному избирательному округу № 75 в Белгороде победу одержал бывший мэр Белгорода и член правительства области Сергей Боженов, баллотировавшийся от «Единой России». Политик считается близким к православному губернатору области Евгению Савченко. А православный коммунист Александр Ющенко, неоднократно поднимавший вопросы защиты христиан в Сирии, по прогнозам, проходит в Госдуму по федеральным спискам.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Большие надежды можно возлагать и на других депутатов-патриотов, вошедших в федеральный список «Единой России»: Александр Жуков (региональная группа № 7 — Новосибирская область, Омская область), Станислав Говорухин (региональная группа № 35 — Москва) и Евгений Федоров (Региональная группа № 19 — Вологодская область, Калининградская область, Новгородская область, Псковская область). Окончательные результаты ЦИК прояснят ситуацию, но уже сейчас тренд положительный.

Самое важное: пока никто из представителей «Яблока» не смог выиграть мандат в Государственной Думе. Если говорить о Москве, то особенно провально выступил Дмитрий Гудков, баллотировавшийся в московском Тушинском округе. Он проиграл кандидату от ЕР, бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Онищенко. В нашем антирейтинге г-н Гудков занимает «почетное» первое место.

Впрочем, «яблочники» действительно проваливают выборы — неудивительно, учитывая то, что партия считает присоединение Крыма к России «аннексией». Провал постиг и другого кандидата от партии — Владимира Рыжкова, баллотировавшегося в Алтайском крае по Барнаульскому избирательному округу. С большим отрывом его обошел единоросс Даниил Бессарабов. Не смог попасть в тройку лидеров в Псковской области и еще один представитель «Яблока» — Лев Шлосберг.

Интересно, что основатель партии Григорий Явлинский списал провальность результатов на низкую явку, после чего… тут же изъявил желание участвовать в президентских выборах в 2018 году. Что-де-факто невозможно в стране, где 95 процентов населения поддерживает возвращение Крыма в состав РФ. Как отметил российский политолог Сергей Марков, «кажется, мы являемся свидетелями ухода с политической арены одной из старейших политических партий страны».

«Парнас» также обречен на провал: один из лидеров его федеральной тройки, профессор Андрей Зубов проиграл кандидату от «Единой России». Избирательная кампания партии началась с неудачных праймериз, а согласно последним данным ЦИК, «Парнас» набрал всего-навсего 0,7 процента голосов. Забавное совпадение: как и Явлинский, после очевидного провала лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов заявил, что не собирается уходить с политической сцены. Видимо, это была жалкая попытка сохранить лицо.

Таким образом, по последним результатам, ни одна из двух либеральных партий, на которые возлагала свои надежды оппозиция, не получает представительства в новой Госдуме.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Провален оказался также проект «Открытые выборы» Михаила Ходорковского. Среди либеральных кандидатов, на которых делал ставку Ходорковский, были Мария Баронова, Константин Янкаускас, Ольга Жакова, Юлия Юзик, Наталья Грязневич, Андрей Пивоваров, Ярослав Святославский и другие. Однако Баронова провалила борьбу за московский ЦАО, Янкаускас также оказался «за бортом».

Есть, конечно, результаты, которые не радуют. Так, вероятнее всего, по списку свердловские единороссы получат один мандат, где региональную группу возглавлял председатель Комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Между тем, он вошел в наш антирейтинг как создатель антисемейной инициативы.

Какие выводы мы можем сделать, исходя из предварительных итогов? Госдума обновляется и пополняется патриотически настроенными кандидатами, сторонниками РПЦ и семейных ценностей. Выбор народа демонстрирует очевидное: либералам не место во власти. Или, по выражению главного редактора телеканала Царьград Александра Дугина, «либерализм стал атавизмом».

Царьград