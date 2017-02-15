Германия справилась бы с Россией в одиночку — да денег жалко, — немецкие СМИ

По экономической мощи Германия в три раза превосходит Россию и в экстренном случае могла бы создать армию, равную или даже превосходящую по силе российскую.

Правда, это встанет в разы дороже того, что Берлин расходует на оборону сегодня. Коллективная же оборона в рамках НАТО элементарно экономит деньги.

Как шутили ещё до падения Берлинской стены, для западных европейцев смысл создания Североатлантического альянса заключался в том, чтобы «держать русских на дворе, американцев в доме, а немцев в подвале», пишет Der Tagesspiegel.

«Угроза свободолюбивому образу жизни исходила от Советского Союза, — продолжает немецкое издание. — Европейский блок и Соединённые Штаты, которые обладали технологическим и экономическим превосходством, внушали страх странам Варшавского договора. Немцы же были интегрированы в военные альянсы — как на Западе, так и на Востоке. Это было своего рода гарантией, что в них (немцах) вновь не проснутся амбиции развязать захватнические войны и поработить своих соседей».

Однако после распада СССР неоднократно вставал вопрос о необходимости сохранения НАТО. В 2017 году дела у Североатлантического альянса обстоят совершенно иначе, констатирует Der Tagesspiegel. Так, например, новый президент США Дональд Трамп и вовсе считает НАТО «устаревшим». И действительно, «не устарел ли альянс?» — задаётся вопросом немецкое издание.

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«Без защиты НАТО и его устрашающего воздействия на потенциальных захватчиков ситуация с безопасностью в Центральной Европе изменилась бы кардинальным образом, — утверждает Der Tagesspiegel. — Прибалтийские страны, Польша или Венгрия со своими национальными армиями будут не в состоянии защитить себя от нападения России. Не по силам это и бундесверу, если учитывать состояние, в котором он находится в настоящий момент. Понятно, что немецкая экономическая мощь в три раза превосходит российскую. В экстренном случае Германия могла бы себе позволить создать армию, равную или даже превосходящую по силе российскую. Правда, это будет в разы дороже того, что Германия расходует на оборону сегодня. Коллективная оборона в рамках НАТО даёт не только больше безопасности. Она также экономит деньги».