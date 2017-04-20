Германия использует болезнь жены Турчинова для получения информации об Украине

Представители канцелярии Федерального канцлера ФРГ, пользуясь тяжелым состоянием жены Александра Турчинова, используют его для получения нужной информации об Украине в обход МИДа и самого Петра Порошенко.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении политика.

По данным источника, жена Турчинова больна онкологией (рак груди) и проходит она лечение именно в ФРГ. Этот факт и используют немецкие политики для получения нужных данных о социально-политической, военной и экономической ситуации в Украине.

Это идет вразрез с недавней информацией о том, что Турчинов дал интервью BBC из онкологической больницы в Германии, поскольку сам болен и проходит там лечение.

Интервью оказалось весьма провокационным, поскольку в нем секретарь СНБО заявил, что именно по его приказу самолеты ВСУ начали обстрелы Донецкого аэропорта, а президент Янукович не должен был покинуть Украину. Более того, Турчинов отметил, что по его приказу были открыты военные склады и «патриоты» смогли получить оружие.

Напомним, что за 2016 год секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал доходы в размере 2 млн 204 тыс 282 гривен. Зарплата главы СНБО составила 512 807 гривен, 22 800 гривен — доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а 1 668 675 гривен — проценты.

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