Герман Садулаев. В чём прелесть и отравленный крючок национализма?

В чём прелесть национализма? «Прелесть» – в изначальном русском, религиозном смысле этого слова. Чем национализм прельщает «малых сих»?

Всё просто. Люди, не имеющие никаких особенных заслуг перед обществом или даже имеющие отрицательный счёт, полагают получить не просто равные с остальными права, но привилегии – на основании декларируемого национального происхождения. Привилегии без заслуг. Вот и вся идея, и вся технология, всё гениальное но-хау любого национализма.

В любом обществе в любое время всегда находится какое-то не подавляющее, но существенное количество особей, которые не имеют заслуг и не хотят стараться ради их обретения, но хотят иметь дармовые привилегии. Именно привилегии, а не равные права. То есть хотят эксплуатировать других, ничем при этом не рискуя.

Это, конечно, невозможно. Привилегии – это по определению то, чем пользуется меньшинство и чего лишено большинство. Когда нацизм обещает титульному, наиболее многочисленному народу страны привилегии, он заведомо врёт. Но национализм – поле чудес в стране дураков. Вы всегда найдёте какое-то число покупателей, которые поверят, что не прилагая никаких усилий и принадлежа к обычному большинству, они получат привилегии на основании графы «национальное происхождение» в своём аусвайсе.

Реальные привилегии получает, конечно, не титульная нация, а классовая прослойка, как правило многонациональная, куда за такую верную и полезную службу капиталисты могут включить некоторое количество нацистских вождей. Собственно только ради этого те вожди и стараются.

А титульные, простые обыватели, поверившие нацизму, на самом деле будут обмануты. Их отправят умирать в траншеях под Москвой или в развалинах Донецкого аэропорта. Это же мясо, расходный материал. Акционеры нацизма всегда получают свою прибыль, успевают выходить в кэш. Поэтому и сейчас профессиональные медиа-активисты и коммерсанты затевают стартапы «русский национализм», «осетинский национализм», «кабардинский национализм» и так далее, до бесконечности. Сомневаюсь, что у подобных персонажей есть хоть какие-то убеждения. Только бизнес.

Финансируют стартапы часто какие-нибудь мультивалютные многонациональные бизнесмены. Что тоже показательно. Нет, не в смысле мирового масонства или закулисы. А просто есть люди, которые хотят делать только гарантированные вложения. Национализм – безубыточный бизнес. Это как открыть магазин «всё по 45 рублей». Какие-нибудь покупатели всегда будут. Дураков ловят на дешевизну.

В конечном итоге проект под именем «нацизм» всегда прогорает. Даже не очень умные люди понимают в конце концов, что им всучили неработающее дерьмо. Однако мажоритарные акционеры, как я уже сказал, всегда (почти всегда) успевают выйти в кэш. А простые вкладчики-дольщики остаются гнить и сохнуть в земле или под обломками бетона.

Чтобы снова не попадаться на эту удочку, подумайте раз пять, прежде чем глотать жирно оплеванный посулами крючок своих любимых украинских, воронежских, грузинских, татарских и любых других националистов.

Впрочем дело ваше. У каждого свой путь. Каждый катится в ад своей собственной дорогой.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110167/17077/-