Герман Садулаев. Либералы, консерваторы, националисты – что кроется за их вывесками?

В популярной политологии националистов и консерваторов зачастую объединяют под вывеской «правые». Разделение на правых и левых, произошедшее оттого что во времена Французской революции депутаты, выступавшие за монархию, занимали места справа, а депутаты, выступавшие за республику – слева, ныне устарело. Отнесение современной политической партии или идеологии к правой или левой не всегда сообщает что-то существенное об этой партии или идеологии, а бывает, и вводит в заблуждение. Но речь не об этом. Речь о том, что различает националистов и консерваторов.

Это различие хоть и не бросается в глаза неискушённому потребителю медиа, тем не менее есть – и весьма существенное. Консерваторы на практике почти всегда оказываются элитаристами и меритократами (т.е. сторонниками «власти заслуженных»). Правда, в реальной жизни, увы, главной заслугой человека считают наличие у него денег. А националисты являются демагогическими эгалитаристами (т.е. стоящими за всеобщее равенство).

Националисты провозглашают, что все представители титульной нации должны получить привилегии без учёта заслуг, просто на основании своей принадлежности к определённой национальности. И по умолчанию представители иных национальностей оказываются лишены привилегий. То есть дискриминированы. Нацизм, на практике продемонстрировавший, что такое дискриминация по национальному признаку, является крайней формой национализма.

Консерваторам на самом деле не так важна национальность, хотя они и выдвигают лозунги, похожие на националистические. А для националистов именно национальность является первоочередной, хотя они и озвучивают идеи, похожие на консервативные. Поясню на примере.

Когда Дональд Трамп грозит избавить Америку от мексиканцев, он имеет в виду не всех вообще мексиканцев. Если богатый мексиканец приезжает кутить в Лас-Вегас, то Трамп вовсе не против такого мексиканца. Трамп собирается «зачистить» Америку от бедных мексиканцев, иммигрантов, которые хотят нелегально работать и не платить налоги, что создаёт нагрузку на социальную инфраструктуру и не приносит Америке денег. Дело не в том, что они мексиканцы, а в том, что они бедные мексиканцы.

Когда Трамп говорит о «мексиканцах», то и он сам, и его избиратели понимают, что это эвфемизм, за которым пропаганда Трампа скрывает бедных иммигрантов и просто бедных людей. «Выкинуть всех мексиканцев» – значит выкинуть бедняков. Так консерваторы маскируют националистической риторикой свои мысли. Консерваторы прибегают к националистической риторике, потому что собственная идеология консерватизма совершенно лишена популистских идей. Это не очень красиво. У консерватизма много своих грехов. Однако консерватизм не имеет отношения к нацизму, и сравнивать Трампа с Гитлером глупо.

С нацистами противоположная история. Когда нацисты говорят, что надо очистить общество от попрошаек, наркоманов и ростовщиков, то они имеют в виду цыган, негров и евреев. Они сами это понимают, и нацистская публика всегда это понимает. Поэтому если начинаются чистки, то критерием является именно национальность. И ничего не меняет тот факт, что конкретный цыган не попрошайка, а артист балета, негр – спортсмен, а еврей – врач. Нацисты скрывают свои настоящие идеи за «традиционалистской» риторикой.

Национализм, будучи умеренной версией нацизма, часто прибегает к заимствованию идей у консервативных мыслителей и даже прикрывается их именами. Дело в том, что собственная идеология национализма слишком проста и сводится к демагогии. Нужно солидное прикрытие.

Так консерваторы и националисты притворяются друг дружкой, а либералы честят тех и других, намеренно путая и вводя в заблуждение простого человека. Себя либералы представляют прогрессистами и сторонниками равенства, но это не так.

Формальное равенство, которое провозглашает либеральная теория, есть самый быстрый путь к фактическому неравенству. Потому что Бог создал людей разными. И для того, чтобы обеспечить фактический равный доступ к общественным благам, нужно не формальное провозглашение равенства, а корректирующие усилия общества. Сознательные усилия. То есть, социализм. Либеральная парадигма закрепляет вопиющее неравенство, и делает это в самой изощрённой форме.

Показательно, что вопреки запутывающему делению на левых и правых, либерализм и национализм часто оказываются в одном лагере, объединённые популистской демагогией, обещанием формального равенства и привилегий для титульного большинства. А консерватизм оказывается родственным реальному, не теоретическому социализму, так как и тот и другой основаны на меритократии и отвергают лозунги «привилегий без заслуг».

Трудно ведь спорить с тем, что правящая в социалистическом Китае КПК является консервативной по духу. А насквозь либеральные, вплоть до экстремального неолиберализма, правительства стран Балтии в то же самое время являются ярко националистическими, на грани нацизма. И это не случайность, а новая закономерность, которую пытаются скрыть от нас тоннами медиамусора идеологи «либерального фашизма».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110167/17201/-