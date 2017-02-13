Геращенко: создавал карательные батальоны для усмирения Донбасса

Советник министра внутренних дел и нардеп Антон Геращенко показал часы и сказал, что получил их за создание карательных добровольческих батальонов от Турчинова.

«Это мне вручал Александр Турчинов за успехи в формировании карательных добровольческих батальонов для усмирения Донбасса», — сказал Геращенко.

Метки по теме: Геращенко; Гражданская война на Украине; карательные батальоны; Турчинов; фашисты на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/gerashhenko-sozdaval-karatelnye-batalony-dlya-usmireniya-donbassa/