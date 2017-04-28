Геращенко обвиняют в госизмене Украине «за аренду Севастополя»

Депутат Рады Украины, бывший внештатный советник главы МВД Антон Геращенко обвиняется в государственной измене из-за высказанного им предложения сдать Севастополь в аренду России. Об этом говорится в письме украинской прокуратуры, опубликованном УНИАН.

«Прокуратура Автономной республики Крым рассмотрела обращение по поводу возможного совершения народным депутатом Антоном Геращенко уголовного преступления, — сказано в письме. — По результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 („Государственная измена“) Уголовного кодекса Украины».

Речь идет о публикации Геращенко в 2015 году в Facebook сообщения с предложением после соответствующих изменений в законодательстве отдать России в платную аренду Севастополь на 30−40 лет. «Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются на условиях, которые являются компромиссами», — отмечал он в публикации.

Как сообщало EADaily, Геращенко известен также как один из инициаторов создания национал-экстремистского сайта «Миротворец», где публикуются адреса и контакты неугодных Киеву политиков и общественных деятелей, артистов, музыкантов и журналистов.