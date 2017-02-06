Проишествия 

Гепрокуратура РФ отказала Киеву в задержании Януковича

0 коментариев

Александр Куренной. Фото: a-komitet.ru

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российское надзорное ведомство отказало Киеву в ходатайстве о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.

Как сообщил Куренной, согласно пункту 2 статьи 3 Европейской конвенции, выдача не осуществляется, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением».

Как сообщало EADaily, в середине декабря минувшего года Печерский районный суд Киева выдал разрешение на арест Януковича по подозрению в госизмене. Позднее адвокат Януковича огласил условия согласия бывшего президента Украины приехать в Киев — если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/06/geprokuratura-rf-otkazala-kievu-v-zaderzhanii-yanukovicha

Другие новости:

kgieoh_1475336883

В немецком Шверине произошла массовая драка местных с мигрантами

0
xmg3eo_1465620006

Украина не обеспечивает соблюдение международного права: МИД по поводу блокады консульства

0
nsfcb2_1467441122

Поиски пропавшего Ил-76 решено начать «на земле»

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *