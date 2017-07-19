Геополитические изменения на Украине необратимы, — сенатор

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала заявление Главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии.

Текст комментария «Русской Весне» предоставили в пресс-службе сенатора.

«Объявление о создании нового государственного образования — Малороссия является следствием острого политического кризиса на Украине, вызванного государственным переворотом 2014 года.

Украинская модель коррумпированной иерархичной системы государственного правления, с полным подчинением центру и абсолютным бесправием регионов, усиленная жестким противостоянием власти с народом, гражданской войной, изжила себя и привела к тому, что представители регионов Украины заявили об учреждении нового государства — Малороссии, являющегося правопреемником Украины.

Украинский госпереворот привел к существенным геополитическим изменениям: отстранению от власти законно избранного президента Украины; объявлению внеочередных парламентских выборов; внеочередному избранию президента Украины в период проведения военных действий регулярной армией Вооруженных Сил Украины против мирных жителей на территории Донбасса; проведению Общенародного референдума Республики Крым в марте 2014 года; реализации права на самоопределение жителей Республики Крым с последующим объявлением государственности и воссоединению Республики с Российской Федерацией с соблюдением всех требований международного права. Хроника этих событий свидетельствует о затянувшемся политическом кризисе на Украине, приведшем к непоправимым геополитическим изменениям в стране.

Касаясь норм международного права, следует отметить, что в соответствии с Преамбулой Декларации о принципах международного права, касающейся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом ООН, провозглашен принцип равноправия и самоопределения народов. Согласно этому принципу создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение. Установленное Декларацией право сегодня выборочно применяется странами ЕС и США, еще рядом стран в отношении Республики Крым, создавая прецедент возникновения нового правового понятия «выборочное право».

Такое же «выборочное право» применяется сегодня большинством стран ЕС и США при оценке гражданской войны, происходящей на Донбассе. В то время, как в соответствии с ч. 1 ст.15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции.

Всё это создает правовые предпосылки для принятия гражданами Украины своего самостоятельного суверенного решения о политическом будущем своей государственности в соответствии с потребностями данного периода развития общественных отношений.

При этом люди могут сами выбрать наиболее удобную для своих регионов политическую модель государственного устройства. Особую актуальность приобретает мирное политическое разрешение украинского политического кризиса, в то время как официальный Киев осознанно нагнетает политическую ситуацию.

Так, в последние дни со стороны президента Украины и его окружения последовал ряд принципиальных заявлений, которые свидетельствуют о нежелании власти Украины исполнять Минские соглашения. Визиты в Киев руководителей блока НАТО и ЕС, проводимые в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze-2017, в которых принимают участие военные из 17 стран, нагнетание антироссийской истерии, системные провокации на границе субъекта РФ Республики Крым с Украиной — все это повысило и без того высокий градус напряженности. Нежелательный резонанс получило заявление руководителей оборонного ведомства Украины о том, что по факту Украина уже является членом НАТО.

Решение представителей регионов Украины об учреждении нового государства Малороссия в условиях систематического неисполнения действующей властью Украины Минских соглашений является одним из шагов, направленных на прекращение братоубийственной войны на Украине, восстановление гражданского согласия, обеспечение экономической и политической безопасности граждан Украины, укрепление единства братских славянских народов».

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