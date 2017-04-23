Геологическая служба США: землетрясение у берегов Чили, магнитуда 5,9

В Тихом океане у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение началось в 23:36 по местному времени (05:36 мск). Эпицентр находится в 42 км к западу от города Вальпараисо на глубине 9,8 км. Подземные толчки ощущались как в самом Вальпараисо, так и в городах вдоль побережья страны. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,6 в акватории Тихого океана у побережья острова Самар в центральной части Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 98 км к северо-востоку от города Катарман. Очаг землетрясения находился на глубине 8 км.