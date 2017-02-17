Проишествия 

Генштаб ВСУ назвал потери с начала войны на Донбассе

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Виктор Муженко. Фото: sharij.net

С начала вооруженного конфликта на Донбассе 2197 украинских военнослужащих погибли, выполняя там боевые задачи. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Боевые потери Вооруженных сил Украины за этот период составили 2197 лиц — погибшими и около 8 тысячи — ранеными», — сказал Муженко.

Как сообщало EADaily, в 2016 году небоевые потери ВСУ на Донбассе превысили боевые. В декабря 2016 года ООН отчиталась, что более 32 тыс. украинцев стали жертвами конфликта в Донбассе. По этим данным за 2,5 года войны — до 15 ноября 2016 года — погибли 9733 человека и почти 23 000 получили ранения.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/genshtab-vsu-nazval-poteri-s-nachala-voyny-na-donbasse

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