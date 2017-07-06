Генсек ООН встретится в Киеве с Порошенко

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 9 июля встретится в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Вечером 8 июля генеральный секретарь ООН отправится в Киев, Украина. В воскресенье, 9 июля, он встретится с президентом Петром Порошенко и другими официальными лицами», — заявил он на брифинге в четверг. В столицу Украины Гутерреш прибудет из Гамбурга, где 7–8 июля будет принимать участие в саммите G20. На данный момент генсек ООН находится в швейцарском городе Кран-Монтана на конференции по кипрскому урегулированию.

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