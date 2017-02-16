Генсек ООН рассказал о своём отношении к воссоединению Крыма с Россией

Территориальная целостность стран-членов ООН является одним из основополагающих принципов организации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ответ на вопрос об отношении к воссоединению Крыма с РФ.

«Ясно, что есть некоторые основные принципы, и один из них — территориальная целостность стран-членов ООН. Он еще действует, и я надеюсь, что международное сообщество сможет подтвердить эти принципы», — заявил Гутерриш в интервью нескольким итальянским изданиям, в том числе итальянской газете La Stampa, опубликованном в четверг.

Таким образом генсекретарь ООН ответил на вопрос, считает ли он допустимым присутствие России на Крымском полуострове.

Гутерриш стал генсеком ООН с 1 января, нынешний комментарий по крымскому вопросу стал первым с момента его вступления в должность.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта на Украине и намерена по-прежнему терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав РФ, тема возвращения полуострова не обсуждается и обсуждаться с зарубежными партнерами не будет.