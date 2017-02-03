Генсек ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе, говорится в его заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой организации.

«Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, еще тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашения „Минск”», — сказал Заньер.

Ранее ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.