Генсек НАТО: мир стал опаснее

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация в мире за последние годы стала опаснее.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

По словам генсека, за его 30-летнюю карьеру ситуация в мире стала более «непредсказуемой и сложной» на фоне различных проблем, с которыми приходится сталкиваться.

«Мы видим, как распространяется оружие массового поражения в Северной Корее, мы имеем дело с террористами, нестабильностью и более решительно настроенной Россией. Это более опасный мир», — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО направляет трёх наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017».

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