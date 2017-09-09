Россия 

Генсек НАТО: мир стал опаснее

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Генсек НАТО: мир стал опаснее | Русская весна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация в мире за последние годы стала опаснее.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

По словам генсека, за его 30-летнюю карьеру ситуация в мире стала более «непредсказуемой и сложной» на фоне различных проблем, с которыми приходится сталкиваться.

«Мы видим, как распространяется оружие массового поражения в Северной Корее, мы имеем дело с террористами, нестабильностью и более решительно настроенной Россией. Это более опасный мир», — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО направляет трёх наблюдателей на российско-белорусские учения «Запад-2017».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504958162

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