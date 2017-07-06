Генпрокурор Луценко устроил скандал на заседании комитета Рады (ВИДЕО)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко устроил скандал на заседании регламентного комитета Верховной рады, на котором рассматривался вопрос о снятии неприкосновенности и аресте нардепа Максима Полякова.

Луценко вступил в словесную перепалку с депутатом Сергеем Шаховым («Воля народа»). Сначала украинские политики стали спорить, кто кого перебил, постепенно Луценко выходил из себя, краснел, начал стучать по столу и кричать, что Шахов «покрывает коррупцию».

«Атмосфера в этом комитете, клоунада так называемой защиты, ссылки на события, не относящиеся к рассмотрению, – все это методы (используются), чтобы ввести в заблуждение общество и расфокусировать (его) от конкретного факта: помощник народного депутата по его поручению получает взятки, покупает за эти средства мобильные телефоны», — выдал Луценко, после чего встал из-за стола и ушел с заседания.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий назвал происходящее цирком.

«Эти цирки, которые были, эмоциональные выступления, жестикуляция – мы не на “Х-Факторе”. Мы в комитете Верховной рады. Я хочу, чтобы эти представления, эти уголовные производства рассматривались в рамках юриспруденции и исключительно юриспруденции», — призвал он, хотя известно, что юриспруденция – не сильная сторона нынешнего генпрокурора Украины.

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