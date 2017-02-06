Генпрокуратура России отказала Украине в задержании Януковича

Генеральная прокуратура России не удовлетворила запрос Киева во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ответ на запрос РИА Новости.

«Информирую, что в 2015–2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича Виктора до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чём украинская сторона проинформирована», — заявил Куренной.

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Согласно статье конвенции, выдача не осуществляется, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением».

Ранее адвокат назвал условия, при которых Янукович может дать показания на Украине.