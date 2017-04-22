Геннадий Падалка покидает отряд космонавтов из-за отсутствия перспектив

Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. В Центре подготовки космонавтов подтвердили, что заявление от Геннадия Падалки получили и рассмотрят его в течение двух недель.

Глава Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков отметил, что в отрасли не видят большой проблемы в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Сам космонавт Падалка заявил, что для него больше не находится работы в космосе. «Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в Центре для меня тоже нет», — цитирует космонавта ТАСС.

Ранее Падалка заявлял, что готов отправиться в свой шестой по счету орбитальный полет, чтобы уставить очередной рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 1 тысяча суток, однако в экипаж его не назначают.

Герой России полковник Геннадий Падалка был зачислен в отряд космонавтов в апреле 1991 года, первый полет в космос осуществил в 98-м. Космонавт Падалка побывал на орбите пять раз, десять раз выходил в открытый космос. В 2016 году Международная авиационная федерация признала его рекорд по суммарному нахождению в космосе — 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды. Таким образом, Падалка обошел предыдущего космического рекордсмена Сергея Крикалёва.