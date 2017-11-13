«Гей-майдану быть!» — украинцев возмутила пропаганда гомосексуализма на улицах Киева

Пользователи украинских соцсетей возмутились рекламой презервативов и безопасного секса от сугубо мужского коллектива рок-группы «Друга Рiка».

«Пропаганда гомосексуализма выходит на новый уровень».

«Гей-майдану быть!»

«Блин, значит я и правда это видела. Думала у меня галлюцинации».

«А шо, як приклад, зробити нормальну соціалку, а не е…..ы. п…..ц?» — возмущаются в комментариях украинцы, еще не до конца проникнувшиеся духом европейского тоталитарного толерантизма.

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