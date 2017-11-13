«Гей-майдану быть!» — украинцев возмутила пропаганда гомосексуализма на улицах Киева
Пользователи украинских соцсетей возмутились рекламой презервативов и безопасного секса от сугубо мужского коллектива рок-группы «Друга Рiка».
«Пропаганда гомосексуализма выходит на новый уровень».
«Гей-майдану быть!»
«Блин, значит я и правда это видела. Думала у меня галлюцинации».
«А шо, як приклад, зробити нормальну соціалку, а не е…..ы. п…..ц?» — возмущаются в комментариях украинцы, еще не до конца проникнувшиеся духом европейского тоталитарного толерантизма.
Читайте также: Раскрыт секрет косы Тимошенко
По материалам: http://rusvesna.su/news/1510603208