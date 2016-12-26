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«Газпром» захватывает рынок Европы. Доля компании достигла рекорда — 33,5%

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«Газпром» захватывает рынок Европы. Доля компании достигла рекорда — 33,5% | Русская весна

Российский газовый гигант продолжил наращивать свою долю на рынке Европы.

Как отмечается в отчете компании «Газпром экспорт», доля компании на рынке Европы по итогам 2016 года достигла рекордной отметки – 33,5%. В 2015 году этот показатель достиг 31%.

Увеличения доли удалось добиться за счет наращивания поставок на 13% — 179 млрд куб. м газа, в то время как европейский рынок вырос лишь на 4-5% до 488 млрд куб. м.

Стоит отметить, что в отчёте «Газпром экспорт» также указывается, что доля компании на внешних рынках уже долгое время неуклонно растет и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1482750311

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