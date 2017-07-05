«Газпром» договорился с Венгрией о поставках по «Турецкому потоку»

«Газпром» и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по «Турецкому потоку», сообщает венгерское агентство MTI со ссылкой на министра иностранных дел и отношений Венгрии Петера Сийярто.

Венгрия считает поставки газа по «Турецкому потоку» самым оптимальным сценарием, поскольку другие каналы — через Румынию или Хорватию — еще не проработаны. «По этой причине, у Венгрии есть интерес получать газ с юга», — цитирует агентство Сийярто.

Ожидается, что продолжение «Турецкого потока» до Венгрии построят до конца 2019 года.

Как отметили в «Газпроме» по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера с Сийярто, стороны подписали «дорожную карту» по развитию газотранспортной системы Венгриии, а также меморандум о взаимопонимании между «Газпром экспорт» и Hungarian Gas Trade Ltd для долгосрочного сотрудничества по поставкам российского газа в эту страну.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по «Южному потоку», который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции.

В октябре 2016 года Москва и Анкара подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

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