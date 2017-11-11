Газовый саботаж Киева: зачем Украина закручивает гайки газопровода

Аналитик Александр Пасечник — о том, для чего Киев создает новые транзитные риски на старте отопительного сезона.

Власти Украины продолжают закручивать гайки в сфере транзита газа. Например, в середине октября Хозяйственный суд Киева расширил нормы по исполнению судебного решения о том, чтобы взыскать с «Газпрома» как с главного поставщика и транзитера голубого топлива в Европу антимонопольный штраф в размере $6,4 млрд.

Речь здесь идет о пресловутой претензии, которую ранее выставил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Сначала он оштрафовал российскую компанию примерно на $3,5 млрд за так называемое злоупотребление монопольным положением на рынке, сославшись на то, что через Украину прокачивается недостаточный объем и это якобы нарушает контракт.

Украинская сторона указала также и на то, что из-за «доминирования российского концерна» в стране нет альтернативного поставщика.

Претензии Киева кажутся Москве, мягко говоря, неубедительными — ведь в транзитном контракте нет обязательств прокачивать какой-то строго определенный объем газа. Да и к тому же поиском альтернатив, включая транзитные поставки, уж точно должен заниматься сам Киев.

Тем не менее украинские суды продолжают подтверждать решение АМКУ. Более того, в начале года штраф для газового гиганта вырос почти до $6,5 млрд. Киев даже начал арестовывать имущество компании — в основном это акции нефункционирующих структур концерна на Украине.

К примеру, с компании «Газтранзит», акционерами которой являются «Газпром», «Нафтогаз» и турецкая «Турусгаз», в зачет погашения штрафа были взысканы дивиденды. Понятно, что эти суммы взысканий несопоставимы с претензией.

И теперь Киев, получив юридические права для исполнения судебного решения, считает, что может претендовать на имущество российского концерна и в других странах. И грозит международными запросами.

Но главное — под прицелом транзитный газ из России. Решится ли Киев сыграть ва-банк, начав отбирать газ в счет штрафа, — вопрос.

Пожалуй, в этом сезоне такой риск не будет оправдан. Срывать транзит себе дороже. А вот в следующем году — осенью — этот вопрос может быть снова актуализирован. Уже будет больше понимания, как продвигается создание обходных маршрутов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока», сдача которых намечена на 2019 год.

Пока же перед Киевом стоит оперативная задача — как пройти текущий отопительный сезон без перебоев и с минимальными издержками: переплачивать европейцам за газ, поставляемый по реверсу, становится все дороже. Да и газа надо больше.

В особенности учитывая сложности с дефицитом угля — ряд теплоэлектростанций в стране снова переводят с антрацита на голубое топливо.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион зондировал почву, сделав на днях громкое публичное заявление о возможности вернуться к прямым поставкам российского голубого топлива. По словам чиновника, такой вариант можно было бы рассматривать при переносе точки учета транзита газа с западной на восточную границу. Причем в «Газпроме» уже оценили эту инициативу украинских властей как непродуктивную.

На самом деле сейчас нет никакого смысла ввязываться в переговорный режим с «Нафтогазом» по изменению условий транзита газа через Украину, тем более что до истечения долгосрочного газового контракта осталось чуть более двух лет.

Да и европейцы едва ли желают таких кардинальных перемен — ведь при сдаче газа на востоке они тогда даже косвенно не смогут вовлечь российский газовый гигант в процесс разбирательства, случись проблемы с падением давления на выходе трубы с украинской территории.

Здесь по умолчанию сразу будет ясно, что Киев ворует транзитный газ. Хотя известно, что Украина вполне может затеять блеф, начав заявлять, что на входе газа в страну — российско-украинской границе — упало давление.

Такой сценарий особенно вероятен в период пика потребления — в январе и феврале, когда морозы могут быть сильными и продолжительными, а запасы в подземных хранилищах Украины опустятся до критического уровня.

Хотя и при описанном раскладе будет довольно легко разоблачить Киев в провокации. Свою непричастность к проблеме недопоставок Москва сможет доказать, например, пустив независимых наблюдателей на приграничные контрольно-измерительные пункты сдачи газа.

Но полностью упредить все вопросы можно, категорично отвергнув неоднозначные предложения Украины о переносе точки сдачи газа.

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