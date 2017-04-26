Газотранспортную систему Украины можно готовить к похоронам — мнение

«Газпром» готов рассмотреть возможность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года до 15 млрд куб. м, то есть сократив его более чем в пять раз.

Формально таким образом Россия выполнит условие, выдвинутое ЕК для одобрения проекта «Северный поток — 2». Но, по словам украинских экспертов, такой объем транзита будет означать фактическую смерть газотранспортной системы Украины.

Транзит российского газа через Украину после 2019 года может быть сохранен, но в значительно меньшем объеме по сравнению с нынешним. Об этом заявил глава газового холдинга Алексей Миллер в интервью Reuters.

«Мы готовы к переговорам, — сказал Миллер. — Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах, возможно, около 15 млрд кубометров в год для стран, которые граничат с Украиной».

Украинская газотранспортная система позволяет транспортировать до 120 млрд куб. м газа в год. Но в последние годы через ГТС Украины поставляется значительно меньше (связано это в том числе с запуском газопровода «Северный поток» мощностью в 55 млрд куб. м, проходящего через Балтийское море).

По итогам 2016 года через Украину было поставлено в страны ЕС и Турцию 82,2 млрд куб. м (на 22,5% больше, чем в 2015 году).

Россия ранее неоднократно заявляла, что после 2019 года, когда истечет действующий транзитный контракт, поставки через Украину будут прекращены.

Как раз для того, чтобы поставлять газ в обход Украины, Россия инициировала два газопроводных проекта: «Северный поток — 2» мощностью в 55 млрд куб. м и «Турецкий поток» (его мощность пока не определена: либо одна ветка на 15,75 млрд куб. м, либо две общей мощностью 31,5 млрд куб. м).

Если оба проекта будут реализованы в полном объеме, украинская ГТС будет «осушена».

Но также неоднократно звучали заявления и о возможном продолжении транзита. Причем говорил об этом не только «Газпром». Так, российский президент Владимир Путин в феврале 2017 года заявлял, что транзит может быть сохранен — «в определенном объеме» — и после 2019 года, но лишь при условии, что это будет «экономически целесообразно и надежно».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности политолог Игорь Юшков полагает, что в случае транзита до 15 млрд куб. м в год речь может идти как раз о введении в строй второй ветки «Турецкого потока». «Такой вариант будет выгоден странам ЕС, это будет лишней страховкой, снижающей зависимость от поставок через Турцию, с которой у Евросоюза не самые лучшие отношения», — поясняет политолог.

А вот для Украины и такой вариант неприемлем. «Снижение транзита до 15 млрд куб. м будет означать, что ГТС Украины можно готовить к похоронам», — говорит сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По словам эксперта, при таком объеме для рентабельной работы ГТС придется резко повысить ставку транзитного тарифа, что лишит украинский маршрут остатков привлекательности.

Кстати, «Газпром» недоволен и действующим тарифом — после того как с начала 2016 года Украина в одностороннем порядке подняла ставку транзита в три раза, российская компания продолжила платить по тарифу, прописанному в контракте. На данный момент тарифный спор решается в Стокгольмском арбитраже.

Оценить точно потери Украины от снижения объема транзита с 82 млрд куб. м до 15 млрд куб. м довольно сложно, так как тариф изменяется в соответствии с объемами прокачки и ценой газа. Но ранее Арсений Яценюк, будучи еще премьер-министром Украины, говорил, что ввод в строй второго «Северного потока» лишит Киев около $2 млрд транзитных доходов в год.

Таким образом, приблизительные потери Украины могут составить около $2,4 млрд.

Существует еще один аспект проблемы: частичное сохранение транзита через Украину является одним из требований Еврокомиссии для одобрения проекта «Северный поток — 2» (СП-2).

«Газпром» демонстрирует Европе, что готов идти на компромисс и что строительство СП-2, вопреки всем обвинениям, не является политическим проектом, призванным задушить украинскую экономику», — говорит Игорь Юшков.

Бывший пресс-секретарь «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский также считает, что в этой ситуации заявление Миллера следует рассматривать именно как реверанс в сторону Евросоюза.

«Россия демонстрирует ЕС, что не бросает Украину», — поясняет Землянский.

Но, по сути, указывает Юшков, такой компромисс является не более чем попыткой переложить ответственность на Украину, которую в любом случае не спасут 15 млрд куб. м транзита, и она будет вынуждена отказаться от предложения.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия требует сохранения по меньшей мере 30 млрд куб. м украинского транзита. Однако Алексей Миллер летом прошлого года говорил, что в этом случае дополнительные затраты «Газпрома» составят $25–43 млрд, так как стоимость доставки газа до Германии по маршруту с Ямала через «Северный поток — 2» в 1,6–2 раза ниже, чем через украинскую ГТС.

По словам Землянского, и 30 млрд куб. м транзитных поставок в год украинскую ГТС не спасут.

«Объем ниже рентабельности, тогда как условно-постоянные затраты остаются», — резюмирует эксперт.

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Алексей Топалов