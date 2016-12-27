Газ в Крым с материковой части РФ начнет поступать уже сегодня

Газопровод «Кубань-Крым», как ожидается, будет введен в эксплуатацию уже во вторник, 27 декабря.

«Газопровод будет введен в эксплуатацию сегодня, начнется подача газа с материковой части России в Крым», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

В конце прошлой недели президент Владимир Путин заявил, что все работы по подключению крымской газотранспортной системы к общей системе магистральных газопроводов России уже завершены. Тогда же он отметил, что поставки газа должны начаться в ближайшие дни.

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Общая длина газопровода «Джанкой-Феодосия-Керчь» составляет 400 километров, и он будет основным маршрутом поставок газа на Крымский полуостров.

За счет ввода газопровода в эксплуатацию будет обеспечена работа ТЭС в Симферополе и Севастополе, общая мощность которых достигает 940 МВт.

После сдачи электростанций в эксплуатацию полностью решится вопрос с обеспечением Крыма электроэнергией. Ожидается, что первая очередь будет готова уже к сентябрю следующего года, вторая – к концу первого квартала 2018 г.