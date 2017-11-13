Ганапольский набросился на Задорнова

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганапольский высказался об умершем писателе-сатирике Михаиле Задорнове. В эфире передачи «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» ведущий назвал артиста предтечей Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева.

«Уход Задорнова и его смерть — это замечательный урок для всех нас. Потому что после того, как человек уходит — ведь ему никто не запрещал выступать, — наступает „гамбургский счет“. Когда подведена черта… О том, что он весьма странную тему взял для себя — тема называлась „ну, тупые“, — по сути, Задорнов еще старых времен — предтеча Соловьева и Киселева. По сути, то, что мы сейчас видим в аналитических программах, — это „задорновщина“».

Ганапольский утверждает, что писатель прославился своими «юморесками раздора», в которых высмеивал американцев.

«Ну, каждый зарабатывает на том, что нравится публике, — да, публике нравится, когда говорят, что на Западе дебилы и идиоты. И что, приехав на концерт на „Мерсе“, в костюме от „Гуччи“, сжимая в руках айфон, приятно осознавать, что на Западе живут дебилы, — вопросов нет», — высказался журналист.

Поклонники Задорнова попытались отстоять кумира в соцсетях.

Ранее журналист Юрий Сапрыкин в своей статье назвал ушедшего из жизни писателя автором одной темы. «Его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от „выезда в загранпоездку“. 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят», — отмечается в публикации.

Звезда Comedy Club Семен Слепаков вступился за Задорнова.

«Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну, и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе», — ответил автор песен в Facebook.

© Артем Геодакян/ТАСС Церемония прощания с Михаилом Задорновым в Московской области

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер вечером 9 ноября. Последний год он лечился от опухоли мозга. По словам певца Иосифа Кобзона, у артиста были поражены оба полушария. За несколько дней до смерти Задорнов исповедался и соборовался.