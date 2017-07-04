Гаагский арбитраж заявил, что имеет право рассматривать иск «Укрнафты» к России

Постоянный третейский суд в Гааге решил, что он обладает юрисдикцией на рассмотрение иска украинской компании «Укрнафта» к Российской Федерации о взыскании компенсации за утрату автозаправочных станций компании в Крыму после его воссоединения с РФ, следует из сообщения суда.

«26 июня 2017 года, после проведения обсуждений, состав арбитража единогласно вынес решения о юрисдикции в двух вышеуказанных делах. Далее, в ближайшее время состав арбитража даст процессуальные указания для следующей фазы разбирательств», — говорится в сообщении.

Кроме иска «Укрнафты» к РФ, гаагский арбитраж признал свою юрисдикцию по аналогичному иску к России, поданному украинской компании Stabil и десятью другими лицами.

Украинские компании в своих исках заявляют, что Российская Федерация якобы нарушила свои обязательства, вытекающие из российско-украинского договора, путем принятия с начала апреля 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в АЗС, расположенные в Крыму, и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Представители РФ в комментариях для суда заявляли, что двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и РФ не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом. Кроме того, российская сторона сообщала, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.

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