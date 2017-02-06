Фёдор Конюхов сможет взлететь на наибольшем в мире аэростате

Знаменитый отечественный путешественник Федор Конюхов хочет обновить мировой рекорд. Для этого ему необходимо пробыть в течении двух суток на воздушном шаре. Старт намечен на вторник, 7 февраля в 07:00.

Ранее сообщалось о том, что Конюхов в течении года собирается достичь стратосферы на воздушном шаре.

Помощник Конюхова, директор его штаба по экспедиции Сергей Сергеев сообщил журналистам о том, что известный российский путешественник планомерно веет подготовку к следующему полету на воздушном шаре. На сей раз Федору Конюхову необходимо будет обновить мировой рекорд, для этого нужно будет пробыть больше двух суток в воздухе.

«У Федора в данный момент идет уже предстартовый период. Проверяется все имеющиеся в наличии оборудование, также вопросы с питанием и утеплением. Но самое основное, это естественно, проверка самого аэростата, ведь Федор будет находится в воздухе достаточно длительное время: 51 час. Для его цели — установления мирового рекорда, длительность пребывания на воздушном шаре», — сообщил агентству Сергей Сергеев.

Свое путешествие Федор Конюхов начнет уже завтра, тепловой шар возвысится в городе Рыбинске. Ожидается, что длительность полета составит 51 час. Если путешественник добьется своей цели, он станет рекордсменом для тепловых аэростатов.

«Самое основное, с чем Конюхов столкнется, будет холод. Температура составит примерно –20. Нужно будет очень много двигаться. Там регулярно надо переключать горелки, а также газобаллонное оборудование. Не глядя даже на хорошую погоду для начала экспедиции, ветер станет помехой, который 7 февраля будет в прибалтийскую сторону, так что его, вероятно, отнесет на 1000–1200 километров от Москвы», — утверждает член штаба Конюхова.

По материалам: https://www.flamenews.ru/sobytiya/8084-fedor-konyuhov-smozhet-vzletet-na-naibolshem-v-mire-aerostate.html