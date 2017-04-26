ФСБ задержала на Сахалине боевиков ИГИЛ
Сотрудники ФСБ РФ задержали на Сахалине двух сторонников группировки ИГИЛ, которые планировали совершить резонансный теракт в регионе.
«На острове Сахалин пресечена деятельность сторонников… организации „Исламское государство“*, планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей…
В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин РФ», — говорится в релизе российской спецслужбы, опубликованном в среду, 26 апреля.
В ФСБ добавили, что в ходе обысков дома у задержанных изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистская литература.
В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления самодельных взрывных устройств.
Возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Читайте также: Трое россиян в форме Армии Сирии задержаны силовиками при проникновении в Ливан, — источник
* запрещенная в РФ террористическая группировка
По материалам: http://rusvesna.su/news/1493194304