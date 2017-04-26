ФСБ задержала на Сахалине боевиков ИГИЛ

Сотрудники ФСБ РФ задержали на Сахалине двух сторонников группировки ИГИЛ, которые планировали совершить резонансный теракт в регионе.

«На острове Сахалин пресечена деятельность сторонников… организации „Исламское государство“*, планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей…

В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин РФ», — говорится в релизе российской спецслужбы, опубликованном в среду, 26 апреля.

В ФСБ добавили, что в ходе обысков дома у задержанных изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистская литература.

В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления самодельных взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка