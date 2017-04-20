ФСБ: Установлен заказчик теракта в Санкт-Петербурге

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу вероятного организатора теракта Аброра Азимова. Также по подозрению в причастности к взрыву задержан его брат Акрам.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате теракта погибло 15 человек, в том числе и сам террорист-смертник.

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