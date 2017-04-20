Россия 

ФСБ: Установлен заказчик теракта в Санкт-Петербурге

0 коментариев
ФСБ: Установлен заказчик теракта в Санкт-Петербурге | Русская весна

Заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу вероятного организатора теракта Аброра Азимова. Также по подозрению в причастности к взрыву задержан его брат Акрам.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате теракта погибло 15 человек, в том числе и сам террорист-смертник.

Читайте также: Оскорбивший Путина американский журналист уволен с работы

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492688065

Другие новости:

a7bi1c_1482958083

Британский научный журнал закрылся из-за обвинений в связях с Россией

0

Парадоксы демократии и свободы

0
ktvyio_1492264804

Россия наконец-то победила в себе Евровидение, но радоваться нечему

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *