Проишествия 

ФСБ: Украина угрожает нацбезопасности России в Черном море

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Геннадий Медведев. Фото: crimea.ria.ru

ВМС Украины постоянно угрожают безопасности морской экономической деятельности России в Черном море. Об этом заявил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ адмирал Геннадий Медведев.

Он напомнил, что весной с корабля ВМС Украины открыли огонь по буровой установке «Таврида» в Черном море. Фрегат «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого вели обстрел, были «выдворены из района расположения буровой установки».

«Другой проблемой остаются правовые пробелы в организации рыболовства. А это затрудняет государственный контроль и охрану морских биологических ресурсов», — сообщил он.

По его словам, «немало проблем» доставляют российским пограничникам и жители Украины, в частности, нарушая границу и совершая различные провокации, как против самих пограничников, так и против пересекающих границу россиян. Этому способствует и информационная антироссийская кампания Киева и Запада.

Как сообщало EADaily, в конце 2015 погранслужба ФСБ вынуждена была направить сторожевой корабль «Аметист» для защиты буровых установок Черноморнефтегаза. Он будет вести патрулирование района Черного моря в рамках защиты объектов от военных кораблей Украины.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/01/23/fsb-ukraina-ugrozhaet-nacbezopasnosti-rossii-v-chernom-more

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One thought on “ФСБ: Украина угрожает нацбезопасности России в Черном море

  • 24.01.2017 at 20:23
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    «Родина моя! Родина моя! Сволочи кремлёвской снова дело до тебя.»
    Финская народная песня.

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