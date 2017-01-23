ФСБ: Украина угрожает нацбезопасности России в Черном море

ВМС Украины постоянно угрожают безопасности морской экономической деятельности России в Черном море. Об этом заявил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ адмирал Геннадий Медведев.

Он напомнил, что весной с корабля ВМС Украины открыли огонь по буровой установке «Таврида» в Черном море. Фрегат «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого вели обстрел, были «выдворены из района расположения буровой установки».

«Другой проблемой остаются правовые пробелы в организации рыболовства. А это затрудняет государственный контроль и охрану морских биологических ресурсов», — сообщил он.

По его словам, «немало проблем» доставляют российским пограничникам и жители Украины, в частности, нарушая границу и совершая различные провокации, как против самих пограничников, так и против пересекающих границу россиян. Этому способствует и информационная антироссийская кампания Киева и Запада.

Как сообщало EADaily, в конце 2015 погранслужба ФСБ вынуждена была направить сторожевой корабль «Аметист» для защиты буровых установок Черноморнефтегаза. Он будет вести патрулирование района Черного моря в рамках защиты объектов от военных кораблей Украины.