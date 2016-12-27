ФСБ разыскивает 15 жителей Северной Осетии, воюющих в Сирии
УФСБ по Северной Осетии разыскивает 15 жителей Северной Осетии, объявленных в международный розыск за причастность к запрещенным в России международным террористическим организациям,
«По имеющимся данным, все они добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований, на стороне которых принимают активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирийской Арабской республики», — сообщила пресс-служба ведомства.
В частности разыскиваются:
— Нальгиев Исмаил Магометович, 1989 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Пригородный район, п. Майское.
— Темирбулатов Мурад Асланбекович, 1985 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, г. Владикавказ.
— Менглимурзаев Азамат Рамазанович, 1991 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, г. Владикавказ.
— Абсаламов Батыр Абрекович, 1988 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр.
— Заузанов Маирбек Муртазович, 1986 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр.
— Итазов Ахмед Бесланович, 1988 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Пригородный район, с. Дачное.
— Цурова Залина Магометовна, 1995 г. р. Зарегистрирована: РСО-Алания, пос. Карца Промышленного МО г. Владикавказа.
— Тумгоев Тимур Хусенович, 1987 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, пос. Карца Промышленного МО г. Владикавказа.
— Газаев Олег Олегович, 1985 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Кировский Район, с. Эльхотово.
— Балаев Денислам Алиевич, 1990 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский.
— Дейнеко Тимур Владимирович, 1986 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, г. Моздок.
— Габиев Станислав Анатольевич, 1983 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, п. Михайловское.
— Черваев Ибрагим Нурмахматович, 1987 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр.
— Шихаев Сраждин Абдулмуслимович, 1986 г. р. Зарегистрирован: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр.
— Дедегкаев Аслан Ельджарович, 1980 г. р. Зарегистрирован: РСО — Алания, Ирафский район, с. Чикола.
Гражданам, которым что-либо известно о нахождении разыскиваемых, а также их преступных связях, УФСБ России по Северной Осетии просит сообщить по телефону доверия 59−73−11.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/27/fsb-razyskivaet-15-zhiteley-severnoy-osetii-voyuyushchih-v-sirii