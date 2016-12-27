ФСБ: Падение Ту-154 попало на видео

От спасателей МЧС поступила информация об обнаружении нескольких крупных обломков Ту-154. Сначала даже водолазы подумали, что нашли сам корпус самолета, но, как оказалось, ошиблись.

«Группа водолазов МЧС России обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров. Часть фрагментов уже поднята на поверхность. На место обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, в том числе водолазы. Сейчас водолазы МЧС России осуществляют повторный спуск», — пояснили в МЧС России, добавив, что на дне много мелких деталей и практически нет крупных.

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Позднее в Минобороны России рассказали, что найдены и подняты со дна моря два элемента механизма управления самолета Ту-154. Как уточнили в военном ведомстве, по серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету Ту-154 Минобороны России. Средняя глубина в районе обнаружения обломков, по данным военных, составляет около 30 метров.

Напомним, ранее представители Центра общественных связей ФСБ России сообщили, что признаков, подтверждающих возможность совершения на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море, террористического акта или диверсии, к настоящему времени не выявлено.

В то же время в спецслужбе отметили, что удалось установить очевидцев падения авиалайнера. Кроме того, в распоряжении следственной группы имеется запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент падения самолета, рассказали в ФСБ.

По данным Федеральной службы безопасности, основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море в настоящее время являются некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или попадание в двигатель посторонних предметов.

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Стоит отметить, что про плохое топливо заговорили сразу после авиакатастрофы. И оно понятно — из Москвы до Сочи авиалайнер долетел без каких-либо даже малейших проблем, а сразу после дозаправки рухнул в море. По словам нескольких свидетелей из числа жителей Сочи, от самолета шел нехарактерный звук. Они же обратили внимание на то, что военный борт почему-то полетел не налево — в сторону Абхазии, как необходимо было рейсу маршрутом на Сирию, а направо. Видимо, летчик до последнего пытался вернуть самолет в аэропорт.

К слову, следователи практически сразу после авиакатастрофы изъяли образцы авиакеросина в Адлере для экспертизы.

Отмечается, что уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил полетов или подготовки к ним» изначально было возбуждено военно-следственным отделом Следственного комитета РФ по Сочинскому гарнизону.

Позднее по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела было передано в центральный аппарат. Для расследования авиакатастрофы в Сочи в воскресенье прилетели наиболее опытные следователи Следственного комитета РФ и криминалисты.

В ФСБ также развеяли слухи о том, что разбившийся самолет был перегружен или вез какие-то таинственные грузы.

«На борту самолета находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, преимущественно военнослужащие Минобороны России, а также багаж пассажиров и 150 килограммов груза — продукты питания и медикаменты.

Грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось», — пояснили в Центре общественных связей спецслужбы.

Напомним, авиакатастрофа военно-транспортного самолета Ту-154, принадлежащего Минобороны России, произошла в воскресенье рано утром — вскоре после взлета после дозаправки из аэропорта Адлера.

На борту авиалайнера находились 92 человека. Из них 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, 9 сотрудников российских федеральных телеканалов (по трое от НТВ, Первого канала и «Звезды»), 64 музыканта Ансамбля имени Александрова и одна правозащитница Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Все они летели поздравить российских военных в Сирии с предстоящим Новым годом.

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В Черном море в круглосуточном режиме проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют 45 судов и военных кораблей Черноморского флота, 182 водолаза и 3500 человек для обследования береговой линии, а также 5 вертолетов.

«В аэропорту „Адлер“ осуществил посадку Ил-76, доставивший два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оборудованных манипуляторами для проведения сложных подводно-технических работ на большой глубине. Увеличивается группировка беспилотной авиации Минобороны», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Приступили к мониторингу надводной обстановки еще два беспилотных летательных аппарата «Гранат-4», что позволило непрерывно осуществлять мониторинг всех секторов поиска.

По состоянию на утро понедельника обнаружены 11 тел погибших. Первый самолет с останками жертв уже прибыл в Москву.

«В 8 часов 05 минут самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны доставил в Москву обнаруженные на месте авиакатастрофы 10 тел и 86 фрагментов погибших», — сообщили вчера в Минобороны РФ.

В Бюро судебной медицинской экспертизы города Москвы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.

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В здании ансамбля имени Александрова в понедельник заработал оперативный штаб, где родственникам погибших оказывается вся необходимая помощь.

По поручению Сергея Шойгу создана специальная группа для максимального ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус.

«Родственникам каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны будет выплачена компенсация в размере 5,8 млн рублей», — отметили в военном ведомстве.

Напомним также, что 26 декабря в России был объявлен общенациональный траур.